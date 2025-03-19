Post Ironic показала 90-е

17 марта в рамках Московской недели моды прошел показ коллекции Post Ironic «Однажды в России». В новом сезоне питерский бренд одежды в лице своих кофаундеров Антона Рудзата и Маргариты Федосеевой продолжает свой диалог с недавним историческим прошлым России: на этот раз в центре художественной адаптации — 1990-е. Новая коллекция Post Ironic представляет костюмы с принтами, верхнюю одежду из экокожи текстур от мятой, потертой до блестящей на дутых oversize-бомберах. Бренд расшифровывает визуальные артефакты эпохи: принты новой коллекции, как и предыдущих, цитируют шедевры киноискусства и поп-культурного ТВ тех лет. Главной звездой показа стала актриса Софья Синицына.

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