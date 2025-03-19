«Формула-1» ведет переговоры о проведении этапа Гран-при в Бангкоке

Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали на встрече с премьер-министром Таиланда Пхетхонгтан Чинават обсудил проведение Гран-при на новой уличной трассе в Бангкоке, сообщает ВВС. По словам премьера, правительство Таиланда планирует провести исследования о возможности проведения гонок с 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Сейчас в Таиланде уже есть трасса в Бурираме, аккредитованная Международной автомобильной федерацией (FIA).

Доменикали назвал эти планы «впечатляющими». Премьер-министр Чинават отметила такие экономические выгоды для страны, как крупные инвестиции в инфраструктуру, создание новых рабочих мест, получение дохода от проведения масштабного мероприятия, а также импорт новых технологий и инноваций.

В настоящее время календарь «Формулы-1» насчитывает 24 гонки, четыре из которых проходят в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Таисия Орлова