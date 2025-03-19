После вмешательства прокуратуры в селе Алешкино Лениногорского района вновь появилась вода, сообщает пресс-служба ведомства.

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Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В село в Татарстане после вмешательства прокуратуры вернули воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Одна из местных жительниц обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что с января по февраль 2025 года в селе отсутствовало водоснабжение.

Местная администрация объясняла эту ситуацию нехваткой финансовых средств, однако никаких действий для устранения проблемы не предпринимала.

Лениногорская прокуратура потребовала незамедлительно устранить нарушения, и после этого подача воды в село была восстановлена.

Дарья Сайфиева