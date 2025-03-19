В Ярославле задержали пару закладчиков

В Ярославле сотрудники наркоконтроля выявили двух жителей Дзержинского района, которые занимались сбытом наркотиков. Об этом сообщили в областном УМВД.

Согласно сообщению ведомства, 51-летний мужчина и его 43-летняя спутница были задержаны возле дома в переулке Софьи Перовской. У них нашли и изъяли 32 свертка с порошкообразным веществом, которым оказалось синтетическое наркотическое средство «Альфа-PVP» массой 157 грамм.

«Я со своим молодым человеком пошла работать. Вы трудоустроены закладчиками наркотиков? Можно сказать, да. То есть фасовали сами и сегодня пошли раскладывать? Да»,— рассказала задержанная.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые дали признательные показания.

«Пошел раскладывать мелкие груза. Вину признаю. К сотрудникам полиции нет претензий»,— сказал ярославец.

Алла Чижова