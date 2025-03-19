73-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Можге в Удмуртии

Пенсионерка погибла при пожаре в Можге на ул. 60 лет Октября 19 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. По словам снохи, которая была в соседней комнате, возгорание могло произойти из-за обогревателя, на котором сушились вещи.

Запах гари почувствовала сноха 73-летней погибшей хозяйки дома. Она побежала в комнату пенсионерки, откуда шел дым. 42-летняя родственница пыталась войти в комнату, получила ожоги, путь был отрезан огнем. Вместе с соседом они выбежали на улицу и вызвали пожарную охрану.

Точную причину выясняют дознаватели МЧС. Огнем уничтожена квартира №1 и кровля дома, повреждена внутренняя и наружная отделка, имущество квартиры №2 и кровля хозпостроек. Предварительно, площадь пожара — 250 кв. м. Для тушения пожара привлекли 2 единицы техники и 6 человек лишнего состава.