Ярославского бизнесмена приговорили к колонии за мошенничество

Кировский районный суд Ярославля признал виновным руководителя трех строительных компаний Владимира Хачатурова в совершении 65 эпизодов мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Суд установил, что с 2020 по 2022 год Хачатуров возглавлял ООО «Дрим Хаус», ООО «Космодом» и ООО «Лидер Профи». От лица компаний он заключал с людьми договоры на возведение деревянных домов и бань. При этом строить объекты он в действительности не собирался, поэтому лишь создавал видимость работ, а деньги присваивал.

От этих действий пострадали 65 жителей Вологодской, Московской, Тверской, Ярославской и иных областей. Общая сумма ущерба превышает 80 млн руб. Приговором бизнесмену назначено 6,5 лет исправительной колонии общего режима.

Алла Чижова