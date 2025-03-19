Прокуратура Ростова начала проверку по факту ДТП с двумя автобусами

В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку после ДТП с городскими автобусами, в котором пострадали пассажиры. Авария произошла сегодня на проспекте Стачки, где столкнулись два автобуса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, пострадавшие получили медицинскую помощь. В ведомстве уточнили, что проверяют соблюдение требований федерального законодательства в сфере пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения.

Результаты проверки помогут принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетняя пассажирка 17 лет.

Тат Гаспарян