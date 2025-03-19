В Оренбуржье вынесли приговор участникам группы, незаконно добывавшим полезные ископаемые

Сакмарский районный суд признал виновными четырех участников организованной группы в совершении преступления по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, подсудимые с мая 2021 года по сентябрь 2023 года незаконно добывали песчано-гравийную смесь на территории Сакмарского района. Они подыскали подходящие земельные участки, технику, автомобили, рабочих, водителей и экскаваторщиков. Участники группы занижали стоимость песчано-гравийной смеси, чтобы быстро ее продать. В результате Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 26,4 млн руб.

Организатору группы назначили наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Остальным подсудимым назначены штрафы в размере от 200 тыс. руб. до 250 тыс. руб. Также суд удовлетворил иск министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.

Руфия Кутляева