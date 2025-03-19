Власти Ямала построят круглогодичный детский лагерь в Крыму

В Крыму построят круглогодичный детский лагерь «Ямалия» в связи с увеличением спроса жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на отдых у Черного моря, сообщил в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным правительства округа, площадь объекта составит около 10 гектаров, его планируется построить на территории арт-кластера «Таврида». Вместимость лагеря составит 500 человек. Инфраструктура объекта будет представлена жилыми корпусами, культурно-образовательным центром, медицинским блоком, крытыми спортивными залами и бассейнами, творческим кварталом с мастерскими по направлениям театр, дизайн-мода, хореография, аудио, медиа, прикладное и техническое творчество. «На открытой площади планируются летний кинотеатр, пляж и благоустроенная территория»,— добавили в правительстве.

Отмечается, что в 2024 году власти Ямала организовали отдых для более 9 тыс. детей. «"Ямалия" даст возможность для увеличения количества смен»,— заверили в правительстве.

Василий Алексеев