Новый резидент ОЭЗ «Оренбуржье» будет выпускать металлоконструкции

Экспертный совет при особой экономической зоне (ОЭЗ) «Оренбуржье» одобрил заявку на строительство завода по производству металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития, промышленной политики и торговли региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Общая площадь предприятия составит 8,5 тыс. кв.м. Планируется, что в год на заводе смогут выпускать 250 т металлических ограждений, 750 т закладных изделий и 2,5 тыс. т металлоконструкций. Предприятие должны ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Новый резидент планирует инвестировать в производство 554 млн руб. ООО «Твой завод» станет первым предприятием на территории ОЭЗ «Оренбуржье», на котором уже на этапе проектирования будут учтены все нормы по повышению производительности труда.

ОЭЗ «Оренбуржье» входит в двадцатку лучших в стране среди экономических зон производственно-промышленного типа. На ее территории до 2030 года будет создано не менее 16 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в настоящий момент превышает 53 млрд руб.

Андрей Сазонов