В Челябинской области выдача автокредитов сократилась еще на 6%

В феврале 2025 года жители Челябинской области оформили 1,8 тыс. кредитов на покупку автомобиля. Это на 5,9% меньше, чем было в январе, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране в феврале было выдано 60,7 тыс. займов на приобретение машин, что на 6,2% меньше, чем в предыдущем месяце. За год количество выданных автокредитов снизилось на 53,3%. Наиболее серьезная динамика сокращения была зафиксирована в Ростовской области (-17,6%), Ставропольском (-14,5%) и Краснодарском (-14,2%) краях, а также в Москве (-10,8%) и Московской области (-10,3%). В ряде регионов, напротив, выдача автокредитов увеличилась: в Ханты-Мансийском автономном округе (+3,7%), Тюменской области (+2,5%), Удмуртской Республике (+0,9%), Кемеровской (+0,5%) и Самарской (+0,4%) областях.

Снижение выдачи автокредитов в России наблюдается уже пять месяцев подряд.

Виталина Ярховска