Годовая инфляция в Башкирии в феврале достигла 9,5%

В феврале годовая инфляция в Башкирии составила 9,47%, тогда как в январе показатель роста цен был ниже на 0,23%. Данные приводит Башстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продовольственные товары за год подорожали на 11,94%, непродовольственные товары — на 5,4%, услуги — на 11,27%.

Среди продуктов питания с начала 2025 года сильнее всего подорожали свежие огурцы (на 19,05% за два месяца) и картофель (на 18,21%). В секторе непродовольственных товаров самый большой рост цен в относительном выражении — у газет (34,57%) и свежесрезанных цветов (6,25%). Бензин марки АИ-92 за два месяца подорожал на 1,49%, марки АИ-95 — на 1,4%, АИ-98 и выше — на 1,06%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,85%.

Среди услуг сильнее всего подорожали юридические услуги, на 13,61%.

В среднем по России годовая инфляция в феврале составила 10,06%.

Идэль Гумеров