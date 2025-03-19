В Ростове в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек

В Ростове-на-Дону пр. Стачки в районе пер. Бабушкина произошло ДТП с участием городских автобусов №26 и №40. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетняя пассажирка 17 лет. Об этом сообщил и.о. главы городской администрации Александр Скрябин в своем telegram-канале.

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На месте происшествия работают два расчета спасательной службы и две бригады скорой медицинской помощи. В администрации пообещали оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь и быть на связи с родственниками, а также провести проверить транспортное предприятие, которому принадлежат автобусы.

Мария Иванова