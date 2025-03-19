В Самаре из-за ремонта теплосети на несколько дней будут перекрывать ряд улиц

В Самаре летом текущего года из-за ремонта теплосети на несколько дней будут перекрывать движение по ряду улиц. Об этом сообщил СМИ директор регионального филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Энергетики постараются работать так, чтобы перекрытие движения общественного транспорта происходило в выходные дни, когда наблюдается меньший пассажиропоток. Точная дата ограничений будет согласована с городской администрацией. До начала летних каникул движение перекрывать не будут.

На нескольких участках работ по ремонту теплосети ожидается временное перекрытие трамвайного движения. В частности, это планируется на ул. Аэродромной и на пр. Ленина.

Андрей Сазонов