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В Самаре из-за ремонта теплосети на несколько дней будут перекрывать ряд улиц

В Самаре летом текущего года из-за ремонта теплосети на несколько дней будут перекрывать движение по ряду улиц. Об этом сообщил СМИ директор регионального филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Энергетики постараются работать так, чтобы перекрытие движения общественного транспорта происходило в выходные дни, когда наблюдается меньший пассажиропоток. Точная дата ограничений будет согласована с городской администрацией. До начала летних каникул движение перекрывать не будут.

На нескольких участках работ по ремонту теплосети ожидается временное перекрытие трамвайного движения. В частности, это планируется на ул. Аэродромной и на пр. Ленина.

Андрей Сазонов