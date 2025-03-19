В Самаре из-за ремонта теплосети на несколько дней будут перекрывать ряд улиц
В Самаре летом текущего года из-за ремонта теплосети на несколько дней будут перекрывать движение по ряду улиц. Об этом сообщил СМИ директор регионального филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Энергетики постараются работать так, чтобы перекрытие движения общественного транспорта происходило в выходные дни, когда наблюдается меньший пассажиропоток. Точная дата ограничений будет согласована с городской администрацией. До начала летних каникул движение перекрывать не будут.
На нескольких участках работ по ремонту теплосети ожидается временное перекрытие трамвайного движения. В частности, это планируется на ул. Аэродромной и на пр. Ленина.