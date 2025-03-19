На спортивной Аллее славы «Роза Хутор» откроется медаль знаменитой российской фигуристки Алины Загитовой

22 марта в 12.00 в центре курорта Набережной Лаванды состоится торжественная церемония вручения персональной медали самой титулованной российской фигуристки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она прибудет на «Роза Хутор» для участия в мероприятии.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» — один из главных объектов и самый запоминающийся пример бережного отношения к XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года. Именно здесь были разыграны первые комплекты олимпийских медалей в 15 дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. В память об этих событиях на курорте создана спортивная Аллея славы. Ее авторами являются скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. Золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в рамках оливковых ветвей, как во времена античности украшали победителей, устанавливаются на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Розовой Долине.

Сегодня на спортивной Аллее славы «Роза Хутор» учреждено 27 золотых медалей великих отечественных спортсменов. 22 марта Аллею украсит изображение олимпийской чемпионки 2018 года в Пхенчхане , фигуристки Алины Загитовой. Она лично вручит свою медаль во время быстрого чемпионата (начало в 12.00), а также проведет мастер-класс (в 13.00) для воспитанников сочинской школы фигурного катания в Ледовом дворце «Роза Хутор».

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