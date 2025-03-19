В ЯНАО построят 1 млн кв. м. жилья для переселения граждан до 2030 года

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Емельянов подготовит программу по строительству 1 млн кв. м. нового жилья до 2030 года для расселения деревянного жилищного фонда. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел на Ямале. «Мы уверенно идем к нашей цели оставить деревянный Ямал в прошлом»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Артюхов напомнил, что в 2020 году власти Ямала увеличили плановую задачу по расселению ветхого жилья с 250 тыс. кв. м. до 1 млн кв. м. деревянного фонда. «Это был настоящий вызов, но сегодня могу уверенно сказать, эта задача будет выполнена в текущем году»,— заверил он.

Дмитрий Артюхов пояснил, что в 2024 году в регионе было введено 331 тыс. кв. м. жилья. «Это максимальный показатель за последние 30 лет, за всю новейшую историю. Темпы будем сохранять. Сейчас в округе возводятся 253 многоквартирных дома»,— отметил губернатор.

Глава Ямала добавил, что в микрорайоне Обдорский Салехарда, рассчитанный на 15 тыс. человек, уже заселилась 1 тыс. семей. «В Тарко-Сале полностью построен и активно обживается микрорайон Южный, летом заселим там еще два дома почти на 300 семей. В 2025 году полностью решим проблему аварийного жилья в Новом Уренгое»,— заверил господин Артюхов.

Василий Алексеев