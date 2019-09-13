На Ямале расселят 1 млн квадратных метров жилья

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пообещал расселить 1 млн кв. м аварийного жилья в регионе, сообщили в его пресс-службе.

По его словам, это в четыре раза выше объемов, запланированных в рамках национального проекта. «Где-то даже будем дополнительно признавать аварийным жилье, зная, что оно ветхое»,— добавил глава региона. Согласно принятой 19 августа региональной программы, расселять будут в том числе из аварийного жилья, признанного таким после 1 января 2017 года.

Вчера, 12 сентября, на заседании совета глав муниципалитетов одной из основных тем стала также тема благоустройства и расселения из ветхого и аварийного жилья. В пресс-службе губернатора сообщали, что на 10 сентября 2019 года аварийными признаны 729 тыс. кв. м жилья. До 2025 года будут ликвидированы 569 тыс. кв. м: около 38,5 тыс. семей переедут в новые квартиры. Господин Артюхов также попросил глав муниципалитетов разъяснять жителям округа их возможные варианты: переезд в другую квартиру в самом регионе или в Тюмень (программа «Сотрудничество»).