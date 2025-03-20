Будущее – с «ЕвроХимом»

15 марта Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета совместно с ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» провел этап многопредметной олимпиады, посвященной физике и математике. Физику ребята сдавали 1 марта, 15 марта - математику, и это их первый по-настоящему осознанный шаг во взрослую жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-УКК»

Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-УКК»



Олимпиада стала уже традиционной, и проходит она в очной форме на базе БФ ПНИПУ в один этап. Это прекрасный способ выявить у школьников способности к изучению естественнонаучных дисциплин, вызвать у них интерес к творчеству и научно-исследовательской деятельности. А еще это приглашение в элиту отечественной промышленности, настоящей и будущей, а именно в Пермский национальный исследовательский политехнический университет и его филиалы. Призеры олимпиады не только награждаются дипломами и призами, но и получают весомое преимущество при отборе претендентов на заключение договора о целевом обучении с последующим трудоустройством в ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-УКК»

Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-УКК»



Об этом более подробно рассказала Дарья Губаль, начальник отдела по профориентации и взаимодействию с учебными заведениями:

«Компания предлагает школьникам и абитуриентам заключить целевой договор, учеба в рамках которого дает ребятам целый ряд преимуществ: выплату корпоративных стипендий, обеспечение производственной практикой, гарантированное трудоустройство. К тому же иногородним студентам гарантировано бесплатное жилье в микрорайоне «ЕвроХим». Добро пожаловать!»

Отметим, что «ЕвроХим» сегодня занимается масштабными инвестиционными калийными проектами и активно расширяет международное присутствие. А значит, компании нужны инженерные кадры, высокопрофессиональные рабочие и квалифицированные сотрудники по рабочим специальностям. Именно поэтому она плотно взаимодействует с учебными заведениями всего Верхнекамья, в том числе и с нашим Березниковским филиалом политехнического университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-УКК»

Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-УКК»



Итак, 9:00. Пасмурное мартовское утро, и без того непривычно теплое, согревается молодым энтузиазмом всех без исключения участников олимпиады. Настроение у ребят прекрасное: с шумом и гамом рассаживаются за партами, вспоминают участие в олимпиаде по физике, прикидывают свои шансы. И ведь, что интересно, они прекрасно отдают себе отчет, зачем участвуют в ней. Буквально каждый замотивирован и рвется вперед. Все отличники и хорошисты, уверенность в завтрашнем дне – несгибаемая.

Денис Нефедов учится в 10 «Е» классе школы №11 на профильном направлении по математике, физике, информатике и химии:

«Олимпиада – отличный способ испытать себя, проверить свои знания, свой уровень. А поскольку я планирую поступать в ПНИПУ, это еще и отличная возможность узнать заранее, что меня ждет в Перми».

Когда все расселись по своим местам, с приветственным словом выступил Сергей Лановецкий, декан факультета техники, технологии и управления Березниковского филиала ПНИПУ:

«Тот факт, что вы пришли сегодня к нам, говорит о том, что вы уже победители. Я желаю вам всегда быть в авангарде всех передовых технологий, желаю вам успехов, и надеюсь, вы станете студентами Березниковского филиала ПНИПУ – ведь это один из вузов, который готовит кадры для нашего региона, одного из богатейших в стране. С компанией «ЕвроХим» мы сотрудничаем давно, уже около десяти лет. Она постоянно оказывает филиалу материальную, финансовую, имиджевую поддержку, что помогает нам еще качественнее заниматься подготовкой для компании будущих кадров. Во время учебы студенты получают знания, навыки и умения, которые позволяют им сразу же после выпуска приступить к работе в компании, и 98% наших выпускников успешно трудоустраиваются, причем по своей специальности. Большой поток идет именно в активно развивающуюся компанию «ЕвроХим», а это уже обеспеченное будущее – быстрая, качественная карьера и финансовое благополучие при минимальной конкуренции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-УКК»

Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-УКК»



Впрочем, старшеклассники, судя по их настрою и даже внешнему виду, уже определились с выбором и профессии, и своего будущего – очень многие пришли на олимпиаду в характерных безрукавках компании «ЕвроХим». Что ж, пожелаем ребятам удачи!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-УКК»

Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-УКК»



ООО «ЕвроХим-УКК»