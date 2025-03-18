Удмуртский госуниверситет перестал быть участником программы «Приоритет 2030»
Удмуртский государственный университет (УдГУ) исключили из числа участников федеральной программы поддержки вузов «Приоритет 2030», пишет «Сусанин» со ссылкой документы Минобрнауки. Целью программы является формирование 100 университетов в стране как центров научно-технологического и социально-экономического развития. Как писал “Ъ”, в 2025 году Минобрнауки выделит 119 вузам грантов на сумму свыше 30 млрд руб. УдГУ вошел в «Приоритет 2030» в 2021 году.
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В декабре 2024 года пресс-служба университета сообщала, что в рамках программы вуз проводил оценку текущего состояния и перспектив социально-экономического развития Удмуртии для формирования соответствующей региональной стратегии до 2035 года.
«В области развития аддитивных технологий ключевым продуктовым результатом 2024 года (в рамках программы "Приоритет 2030".— "Ъ-Удмуртия") является создание нового программного модуля "Технологические карты"" для комплекса программного обеспечения моделирования физических процессов лазерных аддитивных технологий "Виртуальный 3D-принтер"»,— заявила в марте 2025 года ректор УдГУ Галина Мерзлякова во время отчета в Минобрнауки о реализации программы.
Как «Сусанину» сообщили в пресс-службе вуза, программа «Приоритет 2030» переформатировалась и изменила свои правила. УдГУ заявлялся с новыми проектами.