На Дону три вуза получат правительственные гранты на 1,2 млрд рублей

Три университета Ростовской области — Южный федеральный университет (ЮФУ), Донской государственный технический университет (ДГТУ) и Южно-Российский государственный политехнический университет им. Платова — выиграли гранты в рамках нацпроекта «Приоритет-2030» на сумму около 1,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что каждый участник программы представил технологический проект, который оценивался как стратегическая работа университета. В основной трек вошли 100 университетов, включая ЮФУ, ДГТУ и НПИ им. Платова.

«На защите в каждой команде вузов-участников были топ-менеджеры, руководители крупных компаний — партнеров университетов. Все это говорит о возрастающей роли самой программы и университетов в экономике страны»,— отметил Фальков.

ЮФУ вошел в первую группу из 11 вузов, каждому из которых выделят около 1 млрд руб. Во вторую группу попали 21 университет, получившие по 460 млн руб., а еще 68 университетов, включая ДГТУ и НПИ им. Платова, вошли в третью группу с грантами до 100 млн руб. Общий объем средств составил 27,8 млрд руб.

Николай Аксенов