Депутат: в Ярославле комплексное развитие территорий планируется без соцсферы

В Ярославле проекты комплексного развития территории планируются в отсутствии социальной и транспортной инфраструктуры, считает депутат муниципалитета Евгения Овод. Об этом она сказала на заседании муниципалитета 19 марта. Госпожа Овод назвала несколько проектов, в том числе в Тверицах, на улице Пожарского и в Дзержинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Везде допускается строительство многоэтажных домов. Там нет ни одной поликлиники и, в лучшем случае, имеется по одной крайне небольшой школе. И ходят один, максимум два маршрута общественного транспорта. Так в чем же заключается комплексность развития?»,— сказала Евгения Овод и уточнила, возможно ли обременение застройщиков в виде строительства объектов социальной инфраструктуры.

Мэр Ярославля Артем Молчанов согласился, что вопрос КРТ нужно подробно и отдельно рассмотреть.

«Я предлагаю на следующей неделе провести на площадке "Центра развития городских территорий" обсуждение проектов. Более детальное. Мы посмотрим, погрузимся, углубимся, и потом уже более внимательно рассмотрим это на комиссии со всеми вопросами социальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры»,— сказал мэр.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в последние годы мэрия реализовала на торгах несколько участков под КРТ, еще ряд территорий планируется выставить на продажу.

Алла Чижова