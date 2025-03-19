«Руководство НХЛ будет гнуть свою линию»
Владимир Осипов — о перспективе хоккейных матчей между РФ и США
В КХЛ заявили о готовности провести матчи с участием игроков НХЛ. Эту инициативу Владимира Путина поддержал Дональд Трамп в ходе телефонного разговора между лидерами во вторник вечером. Подобный опыт у российских и заокеанских клубов уже был. В 2008 году магнитогорский «Металлург» проиграл в Берне клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4, а в 2010-м петербургский СКА на своем льду обыграл «Каролину» 5:3. Как долго болельщикам ждать новых серий ледового противостояния, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Понятно, что Путину и Трампу было что обсудить кроме спорта, но тот факт, что эта тема в принципе поднималась во время телефонного общения президентов в такой момент, говорит о многом. Хоккейный матч между клубами НХЛ и КХЛ или сборными этих лиг точно покажет всему миру, что даже разные взгляды на жизнь не повод для того, чтобы игнорировать спортсменов. Если такая встреча или встречи в том или ином формате станут реальностью, они точно не останутся без внимания болельщиков, уверен хоккейный аналитик Игорь Ларин: «Если мы вспомним Суперсерию 1972 года, это было мощнейшее политическое событие, и я думаю, что нынешняя серия именно для нас, для России, может точно такой же резонанс иметь. Безусловно, для Северной Америки это не так интересно, а для нас это будет, конечно же, и политически выгодное событие, и с точки зрения спорта грандиозное».
Конечно, предсказывать, чем закончится подобное противостояние, сейчас невозможно — слишком мало данных для того, чтобы понять, кто с кем будет играть. Но то, что в последние годы российский чемпионат стал слабее, — это факт, считает хоккейный эксперт, тренер Владимир Плющев: «У нас маловато ярких игроков, а это значит, что в мастерстве теряем, потому что определяют все яркие звезды. Сейчас есть мальчик в СКА, например, Иван Демидов — это самородок, он может восхитить многих. Но на том уровне, на котором надо играть, он один пока. Остальные все ровные, хорошие, плотные, средние игроки, но не звездные команды у нас, далеко не звездные».
К сожалению, обсуждение президентами матчей между КХЛ и НХЛ вряд ли повлияет на решение Международной федерации хоккея допустить Россию до олимпиад и чемпионатов мира. Чиновники IIHF, чтобы ни случилось, будут до последнего голосовать за дисквалификацию сборной нашей страны, отмечает Игорь Ларин: «К сожалению, IIHF настолько вялая организация, настолько зашоренная… И первые скрипки там принадлежат самым русофобским странам, поэтому я, честно говоря, никаких отмен в ближайшие месяцы не жду».
Но кроме тех турниров, которые проводит Международная федерация хоккея, в календаре должен появиться форум, который проходит без участия европейских чиновников. Речь идет о Кубке мира, который запланирован на 2028 год. Так что, как бы ни повела себя IIHF, руководство НХЛ будет гнуть свою линию. Стоит сказать, что Национальная хоккейная лига в течение последних непростых для российского хоккея лет вела себя корректно, что не раз подчеркивал комментатор Дмитрий Федоров: «Я ни разу не встречал такого, чтобы какие-то руководители в Национальной хоккейной лиге, руководители клубов дискриминировали российских игроков и выступали бы против них. НХЛ в целом к России и россиянам расположена доброжелательно».
Так что договориться с НХЛ российской стороне будет значительно проще, особенно после того, как идею игр с клубами Континентальной хоккейной лиги поддержал президент США. Конечно, от разговора до первого вбрасывания очень далеко, но, как говорят на Востоке, который сейчас нам так близок, даже самая длинная дорога начинается с первого шага.
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