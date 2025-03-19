«Руководство НХЛ будет гнуть свою линию»

В КХЛ заявили о готовности провести матчи с участием игроков НХЛ. Эту инициативу Владимира Путина поддержал Дональд Трамп в ходе телефонного разговора между лидерами во вторник вечером. Подобный опыт у российских и заокеанских клубов уже был. В 2008 году магнитогорский «Металлург» проиграл в Берне клубу «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4, а в 2010-м петербургский СКА на своем льду обыграл «Каролину» 5:3. Как долго болельщикам ждать новых серий ледового противостояния, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Понятно, что Путину и Трампу было что обсудить кроме спорта, но тот факт, что эта тема в принципе поднималась во время телефонного общения президентов в такой момент, говорит о многом. Хоккейный матч между клубами НХЛ и КХЛ или сборными этих лиг точно покажет всему миру, что даже разные взгляды на жизнь не повод для того, чтобы игнорировать спортсменов. Если такая встреча или встречи в том или ином формате станут реальностью, они точно не останутся без внимания болельщиков, уверен хоккейный аналитик Игорь Ларин: «Если мы вспомним Суперсерию 1972 года, это было мощнейшее политическое событие, и я думаю, что нынешняя серия именно для нас, для России, может точно такой же резонанс иметь. Безусловно, для Северной Америки это не так интересно, а для нас это будет, конечно же, и политически выгодное событие, и с точки зрения спорта грандиозное».

Конечно, предсказывать, чем закончится подобное противостояние, сейчас невозможно — слишком мало данных для того, чтобы понять, кто с кем будет играть. Но то, что в последние годы российский чемпионат стал слабее, — это факт, считает хоккейный эксперт, тренер Владимир Плющев: «У нас маловато ярких игроков, а это значит, что в мастерстве теряем, потому что определяют все яркие звезды. Сейчас есть мальчик в СКА, например, Иван Демидов — это самородок, он может восхитить многих. Но на том уровне, на котором надо играть, он один пока. Остальные все ровные, хорошие, плотные, средние игроки, но не звездные команды у нас, далеко не звездные».

К сожалению, обсуждение президентами матчей между КХЛ и НХЛ вряд ли повлияет на решение Международной федерации хоккея допустить Россию до олимпиад и чемпионатов мира. Чиновники IIHF, чтобы ни случилось, будут до последнего голосовать за дисквалификацию сборной нашей страны, отмечает Игорь Ларин: «К сожалению, IIHF настолько вялая организация, настолько зашоренная… И первые скрипки там принадлежат самым русофобским странам, поэтому я, честно говоря, никаких отмен в ближайшие месяцы не жду».

Но кроме тех турниров, которые проводит Международная федерация хоккея, в календаре должен появиться форум, который проходит без участия европейских чиновников. Речь идет о Кубке мира, который запланирован на 2028 год. Так что, как бы ни повела себя IIHF, руководство НХЛ будет гнуть свою линию. Стоит сказать, что Национальная хоккейная лига в течение последних непростых для российского хоккея лет вела себя корректно, что не раз подчеркивал комментатор Дмитрий Федоров: «Я ни разу не встречал такого, чтобы какие-то руководители в Национальной хоккейной лиге, руководители клубов дискриминировали российских игроков и выступали бы против них. НХЛ в целом к России и россиянам расположена доброжелательно».

Так что договориться с НХЛ российской стороне будет значительно проще, особенно после того, как идею игр с клубами Континентальной хоккейной лиги поддержал президент США. Конечно, от разговора до первого вбрасывания очень далеко, но, как говорят на Востоке, который сейчас нам так близок, даже самая длинная дорога начинается с первого шага.

Фотогалерея 150-лет хоккею с шайбой Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первый хоккейный олимпийский турнир, как и первый хоккейный чемпионат мира, прошел в рамках Олимпиады 1920 года в Антверпене. Победила на них сборная страны, которая игру изобрела, несмотря на то что Канаду представлял любительский клуб «Виннипег Фалконс» (на фото) Фото: Bibliotheque et Archives Canada В январе 1930 года форвард клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Хоуи Моренц так засадил шайбой в лицо вратарю «Монреаль Марунс» Клинту Бенедикту, что сломал ему носовую перегородку и вывел из строя на полтора месяца. Известный своей изобретательностью Бенедикт вернулся на лед в самодельной кожаной защитной маске на лицо (на фото), которую до него никто из вратарей применять не додумался Фото: Bibliotheque et Archives Canada Вратарь, надевавший маску постоянно, появился в НХЛ через два десятилетия после эксперимента Клинта Бенедикта. Главным популяризатором этой детали экипировки стал Жак Плант (на фото в разных масках), хотя поначалу тренер «Монераль Канадиенс» Той Блейк настаивал, что кустарное изделие из стекловолокна будет закрывать ему обзор Фото: AP Лицо знаменитого голкипера 1950-х и 1960-х Терри Савчука — идеальная иллюстрация того, чем для хоккейных вратарей оборачивалась игра без маски. К концу карьеры число швов, наложенных на раны Савчука, достигло четырех сотен Фото: Detroit Red Wings Украшать шлемы различными узорами придумал голкипер «Бостон Брюинс» Джерри Чиверс. С помощью одного из них, самого известного (на фото), он показал, как выглядело бы его лицо, если бы он шлем не носил Фото: AP Современные вратарские шлемы из углеродного волокна часто представляют собой отдельный вид изобразительного искусства и могут многое рассказать о своем владельце. На фото Семен Варламов в шлеме запоминающейся раскраски, 2009 год Фото: Nick Wass, Alex Brandon / AP Полевые игроки в НХЛ в отличие от вратарей долго предпочитали обходиться без шлемов, считая их признаком трусости. Обязательной составляющей экипировки они стали лишь в 1980-е Фото: John C. Hillery / AP Советские хоккеисты впервые приняли участие в чемпионате мира в 1954 году, через семь лет после первого чемпионата страны, и произвели в Швеции фурор. Они с ходу завоевали золото, разбив в решающем матче казавшихся неуязвимыми канадцев со счетом 7:2

На фото: рукопожатие капитанов сборной СССР и Швейцарии перед товарищеским матчем в Москве в 1954 году Фото: RDB / ullstein bild / Getty Images Поворотным моментом в истории хоккея стала Суперсерия СССР—Канада в 1972 году. В ней советская сборная, которая тогда доминировала в соревнованиях Международной федерации хоккея, впервые встретилась с командой звезд смотревшей на весь остальной мир свысока НХЛ и доказала, что ее снобизм — великая глупость. Сборная СССР разгромила канадцев в открывшем серию матче в Монреале — 7:3, долго лидировала, а уступила в противостоянии только из-за забитого соперниками во главе с легендарным Филом Эспозито (слева) в ворота легендарного Владислава Третьяка гола на последней минуте последнего, восьмого, матча, состоявшегося в Москве Фото: TASS / AP В первый раз гимн в честь хоккейной победы, одержанной сборной России, а не сборной СССР, прозвучал в Мюнхене в 1993 году, после того как в финале Чемпионата мира российская команда обыграла шведов Фото: Frank Augstein / picture alliance / Getty Images После мюнхенской победы невозможно было представить, что следующей российскому хоккею придется ждать ровно полтора десятилетия. И еще труднее было вообразить, в какой обстановке она будет одержана. В честь столетия IIHF мировое первенство 2008 года решила провести Канада, собрав под него исключительно сильную команду. Но, ведя в решающем матче в Квебек-Сити с преимуществом в две шайбы, она все-таки не устояла перед россиянами, дожавшими фаворитов в овертайме Фото: Christinne Muschi / Reuters Всеволод Бобров (справа) — человек, с именем которого ассоциируются первые отечественные хоккейные триумфы: он был лидером сборной на чемпионате мира 1954 года и на Олимпиаде 1956-го и возглавлял ее во время Суперсерии-1972. С именем Виктор Тихонова (слева) ассоциируются триумфы позднесоветские. Под его руководством сборная трижды выиграла Олимпийские игры, восемь раз — чемпионаты мира, а в 1981 году победила на престижнейшем Кубке Канады Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек» Александр Овечкин — главный символ современного российского, а может, и мирового хоккея. Во всяком случае, Америка за тем, как выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» выдающийся форвард штурмует снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки, следит не менее пристально, чем Россия Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Тренера Анатолия Тарасова считают одним из отцов советского хоккея. Под его началом сборная СССР в 1960-е и 1970-е выиграла девять чемпионатов мира подряд, а в ее состав влилась целая группа хоккейных гениев. Из троих — Валерия Харламова, Владимира Петрова и Бориса Михайлова — была сформирована, может быть, самая яркая тройка в истории игры Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Горди Хоу долго не имел конкурентов в борьбе за неофициальный титул величайшего канадского хоккеиста. На профессиональном уровне в НХЛ и конкурировавшей с ней некоторое время ВХА он выступал с 1946 по 1980 год, выиграв множество призов и подарив игре термин «хет-трик Хоу». Это когда в одном матче хоккеист забивает гол, делает голевой пас, а еще участвует в драке Фото: AP Статус величайшего игрока НХЛ у Горди Хоу перехватил ворвавшийся в лигу на рубеже 1970-х и 1980-х Уэйн Гретцки. Фантастически развитые чутье и видение площадки помогли ему добиться невероятных бомбардирских достижений и девять раз получить приз лучшего игрока сезона. Представить, что по количеству очков, набранных в чемпионата НХЛ,— 2857 — Гретцки кто-то обойдет, просто невозможно: слишком велик отрыв от преследователей Фото: Mike Blake / Reuters Отечественный хоккей и ЦСКА — во многом синонимы. Армейцы 37 раз выиграли чемпионат страны, и по титулам им нет в хоккее равных. Как, может быть, и по количеству хоккейных звезд, выступавших в разные эпохи за великий клуб (на переднем плане — капитан ЦСКА 1960-х Константин Локтев) Фото: Юрий Сомов / РИА Новости Уже несколько десятилетий хоккей — это игра для закрытых арен. Но в нулевые с подачи НХЛ в моду вошло проведение матчей и на открытом воздухе, как в старые времена. Иногда они собирают «футбольную» аудиторию — более полусотни тысяч зрителей Фото: Charles Krupa / AP Одним из доказательств значения хоккея для России стал грандиозный кассовый успех вышедшего 2013 году фильма «Легенда N17» о Валерии Харламове, главную роль в котором исполнил Данила Козловский (в центре) Фото: Централ Партнершип В Северной Америке главный фильм о хоккее сняли чуть раньше. Картина «Чудо» вышла в 2004-м и рассказывает о том, как в 1980-м на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде составленная в основном из игроков студенческих команд сборная США с тренером Хербом Бруксом победила в решающем матче страшную советскую «Красную машину», сотворив невероятную сенсацию Фото: 7e Art / Walt Disney Pictures / Photo12 / AFP Первые крытые арены для хоккея появились в Канаде еще в 1910-е (на фото — Montreal Arena), а в Европе они получили распространение лишь в 1960-е Фото: Arthur Farrell / Canada's Royal Winter Game От одной из своих древних традиций хоккей, особенно североамериканский, не собирается отказываться, наплевав на все актуальные этические тренды. Бои между хоккеистами, в том числе такие жесткие, какой устроили на февральском Турнире четырех наций американец Брейди Ткачак (сверху) и канадец Сэм Беннетт, в нем по-прежнему можно увидеть довольно часто Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP Шведский защитник Берье Сальминг, долго игравший в НХЛ, был олицетворением хоккейного бесстрашия. Он блокировал броски любой частью тела, а попадания в самую уязвимую навсегда отпечатались на его лице Фото: Jeff Goode / Toronto Star / Getty Images Великий снайпер Борис Михайлов (слева), великий универсал Владимир Петров (в центре) и великий волшебник Валерий Харламов в 1970-е составляли лучшее звено в мировом хоккее Фото: Юрий Долягин / РИА Новости Сейчас Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России, а в 1970-е и 1980-е был вратарем, которому канадские клубы ради того, чтобы он перебрался в НХЛ из ЦСКА, предлагали самому поставить нужное количество нулей после единички в контракте Фото: Юрий Сомов / РИА Новости Когда-то хоккей был исключительно мужской игрой. Но женщины в конце концов доказали свое право заниматься им и участвовать в топовых турнирах. Женские чемпионаты мира по хоккею проводятся с конца 1980-х, а с 1998 года хоккеистки выступают на Олимпийских играх Фото: Carmen Jaspersen / dpa / ТАСС Следующая фотография 1 / 26 Первый хоккейный олимпийский турнир, как и первый хоккейный чемпионат мира, прошел в рамках Олимпиады 1920 года в Антверпене. Победила на них сборная страны, которая игру изобрела, несмотря на то что Канаду представлял любительский клуб «Виннипег Фалконс» (на фото) Фото: Bibliotheque et Archives Canada В январе 1930 года форвард клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Хоуи Моренц так засадил шайбой в лицо вратарю «Монреаль Марунс» Клинту Бенедикту, что сломал ему носовую перегородку и вывел из строя на полтора месяца. Известный своей изобретательностью Бенедикт вернулся на лед в самодельной кожаной защитной маске на лицо (на фото), которую до него никто из вратарей применять не додумался Фото: Bibliotheque et Archives Canada Вратарь, надевавший маску постоянно, появился в НХЛ через два десятилетия после эксперимента Клинта Бенедикта. Главным популяризатором этой детали экипировки стал Жак Плант (на фото в разных масках), хотя поначалу тренер «Монераль Канадиенс» Той Блейк настаивал, что кустарное изделие из стекловолокна будет закрывать ему обзор Фото: AP Лицо знаменитого голкипера 1950-х и 1960-х Терри Савчука — идеальная иллюстрация того, чем для хоккейных вратарей оборачивалась игра без маски. К концу карьеры число швов, наложенных на раны Савчука, достигло четырех сотен Фото: Detroit Red Wings Украшать шлемы различными узорами придумал голкипер «Бостон Брюинс» Джерри Чиверс. С помощью одного из них, самого известного (на фото), он показал, как выглядело бы его лицо, если бы он шлем не носил Фото: AP Современные вратарские шлемы из углеродного волокна часто представляют собой отдельный вид изобразительного искусства и могут многое рассказать о своем владельце. На фото Семен Варламов в шлеме запоминающейся раскраски, 2009 год Фото: Nick Wass, Alex Brandon / AP Полевые игроки в НХЛ в отличие от вратарей долго предпочитали обходиться без шлемов, считая их признаком трусости. Обязательной составляющей экипировки они стали лишь в 1980-е Фото: John C. Hillery / AP Советские хоккеисты впервые приняли участие в чемпионате мира в 1954 году, через семь лет после первого чемпионата страны, и произвели в Швеции фурор. Они с ходу завоевали золото, разбив в решающем матче казавшихся неуязвимыми канадцев со счетом 7:2

На фото: рукопожатие капитанов сборной СССР и Швейцарии перед товарищеским матчем в Москве в 1954 году Фото: RDB / ullstein bild / Getty Images Поворотным моментом в истории хоккея стала Суперсерия СССР—Канада в 1972 году. В ней советская сборная, которая тогда доминировала в соревнованиях Международной федерации хоккея, впервые встретилась с командой звезд смотревшей на весь остальной мир свысока НХЛ и доказала, что ее снобизм — великая глупость. Сборная СССР разгромила канадцев в открывшем серию матче в Монреале — 7:3, долго лидировала, а уступила в противостоянии только из-за забитого соперниками во главе с легендарным Филом Эспозито (слева) в ворота легендарного Владислава Третьяка гола на последней минуте последнего, восьмого, матча, состоявшегося в Москве Фото: TASS / AP В первый раз гимн в честь хоккейной победы, одержанной сборной России, а не сборной СССР, прозвучал в Мюнхене в 1993 году, после того как в финале Чемпионата мира российская команда обыграла шведов Фото: Frank Augstein / picture alliance / Getty Images После мюнхенской победы невозможно было представить, что следующей российскому хоккею придется ждать ровно полтора десятилетия. И еще труднее было вообразить, в какой обстановке она будет одержана. В честь столетия IIHF мировое первенство 2008 года решила провести Канада, собрав под него исключительно сильную команду. Но, ведя в решающем матче в Квебек-Сити с преимуществом в две шайбы, она все-таки не устояла перед россиянами, дожавшими фаворитов в овертайме Фото: Christinne Muschi / Reuters Всеволод Бобров (справа) — человек, с именем которого ассоциируются первые отечественные хоккейные триумфы: он был лидером сборной на чемпионате мира 1954 года и на Олимпиаде 1956-го и возглавлял ее во время Суперсерии-1972. С именем Виктор Тихонова (слева) ассоциируются триумфы позднесоветские. Под его руководством сборная трижды выиграла Олимпийские игры, восемь раз — чемпионаты мира, а в 1981 году победила на престижнейшем Кубке Канады Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек» Александр Овечкин — главный символ современного российского, а может, и мирового хоккея. Во всяком случае, Америка за тем, как выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» выдающийся форвард штурмует снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки, следит не менее пристально, чем Россия Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Тренера Анатолия Тарасова считают одним из отцов советского хоккея. Под его началом сборная СССР в 1960-е и 1970-е выиграла девять чемпионатов мира подряд, а в ее состав влилась целая группа хоккейных гениев. Из троих — Валерия Харламова, Владимира Петрова и Бориса Михайлова — была сформирована, может быть, самая яркая тройка в истории игры Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Горди Хоу долго не имел конкурентов в борьбе за неофициальный титул величайшего канадского хоккеиста. На профессиональном уровне в НХЛ и конкурировавшей с ней некоторое время ВХА он выступал с 1946 по 1980 год, выиграв множество призов и подарив игре термин «хет-трик Хоу». Это когда в одном матче хоккеист забивает гол, делает голевой пас, а еще участвует в драке Фото: AP Статус величайшего игрока НХЛ у Горди Хоу перехватил ворвавшийся в лигу на рубеже 1970-х и 1980-х Уэйн Гретцки. Фантастически развитые чутье и видение площадки помогли ему добиться невероятных бомбардирских достижений и девять раз получить приз лучшего игрока сезона. Представить, что по количеству очков, набранных в чемпионата НХЛ,— 2857 — Гретцки кто-то обойдет, просто невозможно: слишком велик отрыв от преследователей Фото: Mike Blake / Reuters Отечественный хоккей и ЦСКА — во многом синонимы. Армейцы 37 раз выиграли чемпионат страны, и по титулам им нет в хоккее равных. Как, может быть, и по количеству хоккейных звезд, выступавших в разные эпохи за великий клуб (на переднем плане — капитан ЦСКА 1960-х Константин Локтев) Фото: Юрий Сомов / РИА Новости Уже несколько десятилетий хоккей — это игра для закрытых арен. Но в нулевые с подачи НХЛ в моду вошло проведение матчей и на открытом воздухе, как в старые времена. Иногда они собирают «футбольную» аудиторию — более полусотни тысяч зрителей Фото: Charles Krupa / AP Одним из доказательств значения хоккея для России стал грандиозный кассовый успех вышедшего 2013 году фильма «Легенда N17» о Валерии Харламове, главную роль в котором исполнил Данила Козловский (в центре) Фото: Централ Партнершип В Северной Америке главный фильм о хоккее сняли чуть раньше. Картина «Чудо» вышла в 2004-м и рассказывает о том, как в 1980-м на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде составленная в основном из игроков студенческих команд сборная США с тренером Хербом Бруксом победила в решающем матче страшную советскую «Красную машину», сотворив невероятную сенсацию Фото: 7e Art / Walt Disney Pictures / Photo12 / AFP Первые крытые арены для хоккея появились в Канаде еще в 1910-е (на фото — Montreal Arena), а в Европе они получили распространение лишь в 1960-е Фото: Arthur Farrell / Canada's Royal Winter Game От одной из своих древних традиций хоккей, особенно североамериканский, не собирается отказываться, наплевав на все актуальные этические тренды. Бои между хоккеистами, в том числе такие жесткие, какой устроили на февральском Турнире четырех наций американец Брейди Ткачак (сверху) и канадец Сэм Беннетт, в нем по-прежнему можно увидеть довольно часто Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP Шведский защитник Берье Сальминг, долго игравший в НХЛ, был олицетворением хоккейного бесстрашия. Он блокировал броски любой частью тела, а попадания в самую уязвимую навсегда отпечатались на его лице Фото: Jeff Goode / Toronto Star / Getty Images Великий снайпер Борис Михайлов (слева), великий универсал Владимир Петров (в центре) и великий волшебник Валерий Харламов в 1970-е составляли лучшее звено в мировом хоккее Фото: Юрий Долягин / РИА Новости Сейчас Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России, а в 1970-е и 1980-е был вратарем, которому канадские клубы ради того, чтобы он перебрался в НХЛ из ЦСКА, предлагали самому поставить нужное количество нулей после единички в контракте Фото: Юрий Сомов / РИА Новости Когда-то хоккей был исключительно мужской игрой. Но женщины в конце концов доказали свое право заниматься им и участвовать в топовых турнирах. Женские чемпионаты мира по хоккею проводятся с конца 1980-х, а с 1998 года хоккеистки выступают на Олимпийских играх Фото: Carmen Jaspersen / dpa / ТАСС Смотреть

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Владимир Осипов