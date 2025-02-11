Размер долга имеет значение
Суд уменьшил сумму взыскания с экс-губернатора Челябинской области в пользу ПО «Монтажник»
В Челябинской области суд во второй раз сократил долг бывшего губернатора Бориса Дубровского перед ПО «Монтажник». После пересмотра суммы взыскания она снизилась с 37,3 млн до 6,6 млн руб. Эти деньги Борису Дубровскому нужно вернуть после признания недействительными ряда сделок с «Монтажником», совершенных в 2019–2020 годах. Оба участника дела проходят через процедуры банкротства и являются друг для друга кредиторами. В 2021 году конкурсный управляющий «Монтажника» уже пытался взыскать с Бориса Дубровского сумму оспариваемых сделок. Тогда сумма долга была 73,4 млн руб., но суд снизил ее до 37,3 млн руб.
Арбитражный суд Челябинской области признал аффилированность Бориса Дубровского с ПО «Монтажник»
Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ
В Челябинской области суд пересмотрел размер задолженности экс-губернатора Бориса Дубровского перед производственным объединением «Монтажник». Должнику удалось доказать, что он перечислил аффилированной с ним компании больше денег, чем ранее считал суд. Сумма взыскания уменьшилась с 37,3 млн до 6,6 млн руб. Борис Дубровский и ПО «Монтажник» в настоящий момент проходят через процедуры банкротства.
Арбитражный суд Челябинской области пересмотрел размер задолженности экс-губернатора Бориса Дубровского перед АО «Производственное объединение “Монтажник”», сумма которой составляла 37,3 млн руб. Заседание по этому вопросу состоялось 10 февраля. В результате суд почти в шесть раз сократил долг господина Дубровского перед предприятием — в рамках процедуры банкротства в третью очередь реестра требований включили требования в размере 6,6 млн руб. Информацию об этом опубликовала пресс-служба челябинского арбитражного суда.
Пересмотр размера долга экс-главы Челябинской области перед «Монтажником» стал возможным после отмены определений от 25 июля 2023-го и 26 января 2024 года. Тогда в отношении Бориса Дубровского ввели процедуру реструктуризации долгов и реализации имущества. Заявление о пересмотре этих актов должник подал в челябинский арбитражный суд 17 декабря 2024 года. Он просил изменить их «в части установления размера требований кредитора ПО “Монтажник”».
Этому также предшествовало решение Арбитражного суда Уральского округа. В октябре 2024 года Борис Дубровский и его кредитор Кирилл Мухин в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник» подали апелляционные жалобы. Они хотели оспорить признание недействительными платежей предприятия в пользу экс-главы региона на сумму 37,3 млн руб. с дальнейшим возвратом этих денег компании. Это решение было принято в 2022 году. Тогда Арбитражный суд Челябинской области признал аффилированность Бориса Дубровского с «Монтажником». Он посчитал, что экс-губернатор неоднократно предоставлял компании займы и финансировал ее. Сам Борис Дубровский никогда не входил в состав учредителей предприятия и не руководил им. Однако в 2017–2018 годах «Монтажником» владел его сын — Александр Дубровский.
В своих апелляциях Кирилл Мухин и экс-глава Челябинской области утверждали, что суд неверно оценил факты взаимных перечислений. По их мнению, Борис Дубровский направлял предприятию гораздо большие суммы, чем впоследствии изымались у компании. Благодаря этому конкурсная масса «Монтажника» увеличивалась, а не уменьшалась. В итоге 12 декабря 2024 года Арбитражный суд Уральского округа согласился с доводами заявителей и изменил определение первой инстанции. В результате сумма взыскания уменьшилась с 37,3 млн до 9,7 млн руб.
В 2021 году конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка подала заявление в Арбитражный суд Челябинской области о признании недействительными сделок между должником и Борисом Дубровским на сумму 73,4 млн руб. Деньги были перечислены экс-главе региона с июля 2019-го по июнь 2020 года. Конкурсный управляющий требовала взыскать с господина Дубровского эту сумму и вернуть ее в конкурсную массу компании-банкрота. В мае 2022 года суд удовлетворил заявление частично, снизив размер оспариваемых сделок с 73,4 до 37,3 млн руб.
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский признан банкротом в июле 2023 года. Основанием стало заявление ПО «Монтажник» с требованиями в размере 34,1 млн руб. С октября прошлого года суд также рассматривает заявление конкурсного управляющего и ряда кредиторов о привлечении Бориса Дубровского и его сына Александра к субсидиарной ответственности по долгам компании на общую сумму 930 млн руб.
АО «Производственное объединение “Монтажник”» признано банкротом в июне 2021 года. В отношении компании была введена процедура конкурсного производства. Список истцов, заявивших требования к предприятию, включает 226 юридических и физических лиц с требованиями на сумму более 2 млрд руб. Одним из кредиторов также является Борис Дубровский с размером требований в 218 млн руб.