Размер долга имеет значение

В Челябинской области суд во второй раз сократил долг бывшего губернатора Бориса Дубровского перед ПО «Монтажник». После пересмотра суммы взыскания она снизилась с 37,3 млн до 6,6 млн руб. Эти деньги Борису Дубровскому нужно вернуть после признания недействительными ряда сделок с «Монтажником», совершенных в 2019–2020 годах. Оба участника дела проходят через процедуры банкротства и являются друг для друга кредиторами. В 2021 году конкурсный управляющий «Монтажника» уже пытался взыскать с Бориса Дубровского сумму оспариваемых сделок. Тогда сумма долга была 73,4 млн руб., но суд снизил ее до 37,3 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Челябинской области признал аффилированность Бориса Дубровского с ПО «Монтажник»

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Арбитражный суд Челябинской области признал аффилированность Бориса Дубровского с ПО «Монтажник»

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В Челябинской области суд пересмотрел размер задолженности экс-губернатора Бориса Дубровского перед производственным объединением «Монтажник». Должнику удалось доказать, что он перечислил аффилированной с ним компании больше денег, чем ранее считал суд. Сумма взыскания уменьшилась с 37,3 млн до 6,6 млн руб. Борис Дубровский и ПО «Монтажник» в настоящий момент проходят через процедуры банкротства.

Арбитражный суд Челябинской области пересмотрел размер задолженности экс-губернатора Бориса Дубровского перед АО «Производственное объединение “Монтажник”», сумма которой составляла 37,3 млн руб. Заседание по этому вопросу состоялось 10 февраля. В результате суд почти в шесть раз сократил долг господина Дубровского перед предприятием — в рамках процедуры банкротства в третью очередь реестра требований включили требования в размере 6,6 млн руб. Информацию об этом опубликовала пресс-служба челябинского арбитражного суда.

Пересмотр размера долга экс-главы Челябинской области перед «Монтажником» стал возможным после отмены определений от 25 июля 2023-го и 26 января 2024 года. Тогда в отношении Бориса Дубровского ввели процедуру реструктуризации долгов и реализации имущества. Заявление о пересмотре этих актов должник подал в челябинский арбитражный суд 17 декабря 2024 года. Он просил изменить их «в части установления размера требований кредитора ПО “Монтажник”».

Этому также предшествовало решение Арбитражного суда Уральского округа. В октябре 2024 года Борис Дубровский и его кредитор Кирилл Мухин в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник» подали апелляционные жалобы. Они хотели оспорить признание недействительными платежей предприятия в пользу экс-главы региона на сумму 37,3 млн руб. с дальнейшим возвратом этих денег компании. Это решение было принято в 2022 году. Тогда Арбитражный суд Челябинской области признал аффилированность Бориса Дубровского с «Монтажником». Он посчитал, что экс-губернатор неоднократно предоставлял компании займы и финансировал ее. Сам Борис Дубровский никогда не входил в состав учредителей предприятия и не руководил им. Однако в 2017–2018 годах «Монтажником» владел его сын — Александр Дубровский.

В своих апелляциях Кирилл Мухин и экс-глава Челябинской области утверждали, что суд неверно оценил факты взаимных перечислений. По их мнению, Борис Дубровский направлял предприятию гораздо большие суммы, чем впоследствии изымались у компании. Благодаря этому конкурсная масса «Монтажника» увеличивалась, а не уменьшалась. В итоге 12 декабря 2024 года Арбитражный суд Уральского округа согласился с доводами заявителей и изменил определение первой инстанции. В результате сумма взыскания уменьшилась с 37,3 млн до 9,7 млн руб.

В 2021 году конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка подала заявление в Арбитражный суд Челябинской области о признании недействительными сделок между должником и Борисом Дубровским на сумму 73,4 млн руб. Деньги были перечислены экс-главе региона с июля 2019-го по июнь 2020 года. Конкурсный управляющий требовала взыскать с господина Дубровского эту сумму и вернуть ее в конкурсную массу компании-банкрота. В мае 2022 года суд удовлетворил заявление частично, снизив размер оспариваемых сделок с 73,4 до 37,3 млн руб.

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский признан банкротом в июле 2023 года. Основанием стало заявление ПО «Монтажник» с требованиями в размере 34,1 млн руб. С октября прошлого года суд также рассматривает заявление конкурсного управляющего и ряда кредиторов о привлечении Бориса Дубровского и его сына Александра к субсидиарной ответственности по долгам компании на общую сумму 930 млн руб.

АО «Производственное объединение “Монтажник”» признано банкротом в июне 2021 года. В отношении компании была введена процедура конкурсного производства. Список истцов, заявивших требования к предприятию, включает 226 юридических и физических лиц с требованиями на сумму более 2 млрд руб. Одним из кредиторов также является Борис Дубровский с размером требований в 218 млн руб.

Ольга Воробьева