Выксунский завод ОМК в 2024 году принял более 4,4 тысяч туристов

Более 4,4 тыс. туристов посетили в 2024 году выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) по программе промышленного туризма. По данным компании, это на 25,6% больше по сравнению с годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом общее количество экскурсий на предприятие выросло на 30,65%, до 341.

В целом по итогам прошлого года 10 тыс. человек посетили производственные и музейные площадки ОМК в рамках проекта «Завод видел». Этот проект четыре предприятия компании — в Выксе, Чусовом, Благовещенске и Челябинске. На металлургических предприятиях действует 12 экскурсионных маршрутов для взрослых и детей

Андрей Репин