В Анапском районе реализуют проект комплексного развития территории

Строительная компания Bravo ведет в поселке Сукко строительство крупного проекта комплексного развития – ЖК «Кипарис»

Завершить его планируется в IV квартале 2028 года.

Жилой комплекс «Кипарис» не только стал дебютом в линейке проектов застройщика Bravo, но и одним из первых микрорайонов с комплексной застройкой территории в поселке Сукко. На площади 49,7 гектар девелопер запроектировал 12 жилых домов переменной этажности (от 4 до 8), которые выделяются планировочными решениями – есть квартиры с террасами, гардеробными, мастер-спальнями и кухнями-гостиными. Всего их свыше 2 900, что дает возможность выбора покупателям жилья.

Застройщик предусмотрел все, чтобы жители комплекса были обеспечены социальной инфраструктурой в шаговой доступности. В частности, для этого построят образовательный кластер площадью 4 га. В него входит детский сад и школа на 200 и 1100 мест, соответствующие современным образовательным стандартам.

Также проектом предусмотрено собственные отделения почты и полиции, которые будут располагаться среди объектов коммерческой инфраструктуры. Общая площадь «коммерции» составит 7 797 м2. Появятся торговые объекты, медицинские и образовательные учреждения.

Параллельно ведется активная работа по благоустройству придомовой территории, где со временем будет создана кольцевая аллея, игровые и спортивные зоны, шезлонги с 7 бассейнами. Для автолюбителей предусмотрена парковка на 3563 машиномест. Все это делает комплекс не только масштабным, но и удобным для любого городского жителя.

- КРТ стало приоритетным направлением градостроительства, поскольку современные города – это не только места для жизни, а пространства, где каждый элемент должен быть продуман до мелочей. Для девелопера «Браво» это возможность внедрить новые концепции и подходы, за счет чего он сможет добиться повышения качества жизни людей и улучшения архитектурного облика местности. Уверены, что такой опыт станет отличным фундаментом для реализации новых комфортных жилых застроек, - прокомментировал Аркадий Погосян, основатель девелопера Bravo.

Застройщик ООО СЗ ЛЕГИС с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

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