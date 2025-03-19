Ростовская АЭС подтвердила высокий уровень безопасности и охраны труда в ходе плановой проверки

По результатам отмечено свыше 20-ти сильных сторон и реализованных на атомной станции положительных практик.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Ростовская атомная станция успешно прошла проверку функционирования системы управления охраной труда. Комиссия, в которую вошли специалисты департамента охраны труда и защиты персонала концерна «Росэнергоатом», технологического филиала концерна, центрального аппарата «Атомэнергоремонта», Балаковской, Кольской и Запорожской атомных станций, в течение четырех дней работала по шести направлениям: «Организация и управление охраной труда», «Обеспечение квалификации персонала», «Обеспечение выполнения требований охраны труда», «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и их применение», «Управление рисками» и «Работа с подрядными организациями».

По результатам проверки были отмечены более 20 сильных сторон и положительных практик, реализованных на Ростовской АЭС. Среди них - состояние и возможности станочного оборудования цеха централизованного ремонта, которое позволяет своими силами изготавливать необходимые детали. В учебно-тренировочном подразделении комиссия отметила, как положительную практику, полигон для обучения работам в ограниченных и замкнутых пространствах. Еще одна сильная сторона - эффективно работающая система видеофиксации действий оперативного персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

«Проверка показала, что по большинству направлений коллектив атомной станции работает на верхнем уровне результативности. Остальные - выше целевого, а значит на Ростовской АЭС есть потенциал для роста в области охраны труда», - рассказал, подводя итоги проверки, председатель комиссии, директор Департамента охраны труда и защиты персонала концерна «Росэнергоатом» Андрей Можгинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

«Вопросы культуры безопасности и охраны труда у нас всегда стоят на первом месте. На Ростовской АЭС постоянно внедряются современные методы работы, чтобы повысить уровень безопасности и снизить травматизм. Эта работа продолжается каждый день, и мы всегда стремимся к улучшению», - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.