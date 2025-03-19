Несостоявшегося киллера осудят за попытку подорвать машину в Томске

Октябрьский райсуд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Томского района области, обвиняемого в попытке расправы над местным жителем при помощи бомбы. Ему вменили покушение на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконное приобретение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1), а также организацию их незаконного изготовления (ч. 1 ст. 223.1), сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый приобрел взрывчатое вещество и детонатор, которые передал знакомому для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). В ноябре 2023 года злоумышленник собрал бомбу и установил ее на автомобиль, однако она не сработала, поскольку один из элементов отсоединился. О подозрительном предмете на днище автомобиля потерпевшему сообщил проезжавший мимо водитель. Припарковав машину, томич обнаружил СВУ и обратился в полицию.

Мотив фигуранта дела прокуратура не указывает. Свою вину он не признал. В отношении его сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Александра Стрелкова