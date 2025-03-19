В Октябрьском в ДТП пострадала школьница

В Октябрьском в результате ДТП пострадала 11-летняя школьница, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Дорожное происшествие произошло накануне вечером на пересечении улицы Герцена и Девонской улицы. По предварительным данным, 45-летний житель Октябрьского за рулем Lexus GS на регулируемом перекрестке столкнулся со стоящей на светофоре «Ладой Гранта», которая касательно столкнулась с «Ладой Приора», а та — с другой «Ладой Гранта». Водитель Lexus, продолжив движение, столкнулся со встречным Volkswagen Tiguan, в котором находилась школьница. Она получила травмы. У водителя Lexus выявили наличие алкоголя в организме.

Венера Хисамова