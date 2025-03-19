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Ярославская полиция предложила ограничить распитие алкоголя на Кирова

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ярославской области Михаил Бугрецов заявил о необходимости ограничения употребления спиртных напитков на улице Кирова в Ярославле. Об этом он сказал в ходе заседания муниципалитета.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Вопрос о нарушениях общественного порядка на главной пешеходной улице города поднял депутат Анатолий Каширин. Он спросил, какие меры намерена предпринять полиция. Господин Бугрецов рассказал, что на основной пешеходной улице уже дежурит полиция и привлекаются народные дружинники, но необходимы и иные меры для наведения порядка.

«Там большое количество питейных заведений, и полиция, соответственно, в ходе патрулирования не успевает доставлять за появление в состоянии алкогольного опьянения людей. То есть нужно каким-то образом ограничить употребление спиртных напитков, особенно в летний период. Патрулируя, сотрудники будут видеть распитие на летних верандах, потом эти люди выходят, и это становится объектом правонарушения»,— сказал господин Бугрецов.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 10 марта в результате драки на пересечении Кирова и Первомайской погиб врач из Санкт-Петербурга.

Алла Чижова