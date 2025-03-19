В Чапаевске 56 семей получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Чапаевска проверила ООО «Ситистроймаркет» на предмет соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что в 2023 году между администрацией города и «Ситистроймаркетом» были заключены контракты на приобретение квартир путем инвестирования в строительство. Эти квартиры предназначались семьям, проживающим в ветхом и аварийном жилье.

«Однако в определенный соглашениями срок работы не были завершены, объект не введен в эксплуатацию»,— заявили в прокуратуре.

В адрес руководителя общества было внесено представление. Кроме того, его оштрафовали за неисполнение обязательств по контракту.

В итоге в марте 2025 года права граждан были восстановлены, 56 семей получили благоустроенные квартиры.

Алексей Алексеев