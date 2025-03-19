В Ульяновске чиновников подозревают в халатности при заключении контракта на ремонт проданного тротуара

Следственное управление СКР по Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц городского управления дорожного хозяйства (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до 120 тыс. руб. до года исправительных работ либо ареста на три месяца). Об этом в среду официально сообщило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Толкачев Фото: Константин Толкачев

Как отмечает СУ СКР, предварительно установлено, что в 2024 году управлением городского хозяйства был заключен муниципальный контракт на строительство (ремонт) тротуара на участке местности на проспекте Генерала Тюленева на сумму свыше 7 млн руб. (в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»). Работы контролировались представителями управления, были выполнены и оплачены из бюджета города. В то же время выяснилось, что участок, на котором проложен тротуар, находится в частной собственности специализированного застройщика «Железно Симбирск» (ООО) и по плану строительных работ на 2025 год тротуар планируется демонтировать.

Ранее, как сообщал «Ъ», прокуратура Заволжского района Ульяновска по итогам проверки информации о нарушении законодательства, изложенной в обращениях жителей Заволжского района, признала незаконными действия мэрии, продавшей частной строительной компании вместе с земельным участком под строительство МКД муниципальный тротуар вдоль проспекта Генерала Тюленева. Ведомство отмечало, что продажа в частную собственность муниципальной улично-дорожной инфраструктуры недопустима, и тротуар должен быть возвращен в муниципальную собственность. Главе Ульяновска Александру Болдакину по этому поводу было направлено представление об устранении нарушений.

Сергей Титов, Ульяновск