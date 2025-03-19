В 2025 году в Татарстане более 15 тыс. человек планируется привить от клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Татарстане от клещевого энцефалита привьют 15 тыс. человек

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году в Татарстане от клещевого энцефалита привьют 15 тыс. человек

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что из числа 15 173 вакцинируемых, 6465 человек будут привиты первично, а 8708 человек пройдут ревакцинацию.

Также санитарные врачи предупреждают, что активность клещей начинается ранней весной с появлением первых теплых дней и тающих участков снега. Поэтому уже к апрелю рекомендуется завершить все этапы вакцинации.

Тем, кто только планирует начать вакцинацию, рекомендуется сделать первую прививку уже в марте, чтобы успеть завершить весь курс вовремя.

Артём Дергунов