МЧС: причиной пожара с погибшей девочкой стало короткое замыкание

Сотрудники отделения дознания и специалисты испытательной лаборатории ГУ МЧС России по Челябинской области назвали наиболее вероятную причину пожара в доме многодетной семьи в Катав-Ивановске, в результате которого погибла восьмилетняя девочка. Это короткое замыкание электросветильника на крыльце жилого дома, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом сотрудники МЧС отмечают, что семья была обеспечена пожарным извещателем, который мог предупредить о возгорании, но родители его демонтировали.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар произошел ночью 18 марта в частном доме на улице Малая Юрюзанская. На момент прибытия сотрудников МЧС России площадь горения составляла 140 кв. м. В ходе тушения было обнаружено тело восьмилетней девочки. Родители и их сыновья 10 и 13 лет успели эвакуироваться. Дети доставлены в медицинское учреждение с ожогами, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

СУ СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Ведомство называло предварительной причиной пожара неосторожное обращение с огнем родителей, употреблявших алкоголь.

Виталина Ярховска