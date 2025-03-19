В Ярославле готовятся к благоустройству Петропавловского парка

В Ярославле для благоустройства Петропавловского парка закупают новые скамейки и урны. Соответствующие процедуры объявлены в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Заказчиком в обеих закупках выступает МБУ «Горзеленхозстрой». Предприятие покупает 32 скамейки из дерева с чугунной опорой общей стоимостью 1,2 млн руб. Еще 894 тыс. руб. потратят на покупку чугунных урн. Всего их будет 26. И скамейки, и урны поставщики должны привезти в течение 42 дней с даты заключения контракта.

Напомним, что благоустройством парка займется «Горзеленхозстрой». Оно должно стартовать в апреле. В рамках первого этапа работ территорию очистят от валежника и поросли. Ко второму этапу, в который входит и установка скамеек и урн, смогут перейти только после получения согласования Минкульта РФ, так как парк является объектом культурного наследия федерального значения.