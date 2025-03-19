Никита Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации

Режиссер Никита Михалков в разговоре с РБК опроверг информацию о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. По словам господина Михалкова, в больнице он не был и продолжает работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«К радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый ''Бесогон'', который, Бог даст, выйдет в пятницу. А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья»,— сказал режиссер изданию.

О госпитализации Никиты Михалкова утром 19 марта сообщал Telegram-канал Shot. Медиапроект утверждал, что в начале марта 79-летнему режиссеру стало плохо из-за резко поднявшегося давления. Его доставили в больницу, врачи обнаружили у режиссера «серьезные проблемы с сердцем». В тот же день, как пишет канал, господину Михалкову выписали курс препаратов и отпустили на амбулаторное лечение.

Полина Мотызлевская