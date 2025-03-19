На Ставрополье директор МУПа разрешила спилить деревья на 800 тысяч рублей

Прокуратура Александровского района направила в суд уголовное дело о незаконном уничтожении деревьев, совершенной директором МУП «Круглолесское». Ее обвиняют в крупномасштабной вырубке, не относящихся к лесным насаждениям, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с октября по декабрь 2018 года сотрудники предприятия по указанию директора незаконно вырубили деревья в селе Круглолесское. Это привело к ущербу для муниципального образования на сумму свыше 800 тыс. руб.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения

Николай Аксенов