На Ставрополье директор МУПа разрешила спилить деревья на 800 тысяч рублей
Прокуратура Александровского района направила в суд уголовное дело о незаконном уничтожении деревьев, совершенной директором МУП «Круглолесское». Ее обвиняют в крупномасштабной вырубке, не относящихся к лесным насаждениям, сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, с октября по декабрь 2018 года сотрудники предприятия по указанию директора незаконно вырубили деревья в селе Круглолесское. Это привело к ущербу для муниципального образования на сумму свыше 800 тыс. руб.
Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения