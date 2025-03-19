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Ставропольская фирма в 11-й раз оказалась в списке недобросовестных поставщиков

Компанию ООО «Русэлектромонтаж» включили в реестр недобросовестных поставщиков медицинского оборудования на два года. Ограничения были наложены из-за срыва поставок дыхательных контуров стоимостью 1,4 млн руб., сообщает УФАС России по Ставропольскому краю.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Заявление подала ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

«Это уже одиннадцатый случай включения поставщика в реестр недобросовестных. Есть сомнения в надежности ООО "Русэлектромонтаж" для выполнения работ по государственным закупкам»,— рассказали в антимонопольном органе.

Ранее УФАС по Ставропольскому краю сообщило о выявлении дорожного картеля, в который могут быть вовлечены восемь ставропольских компаний, занимающихся ремонтом дорог.

Николай Аксенов

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