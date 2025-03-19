В Кургане участок под КРТ застроит компания из Екатеринбурга

Екатеринбургский застройщик «Практика» разрабатывает проект планировки участка под комплексное развитие территории (КРТ) на улице Куйбышева в Кургане. Компания планирует построить среднеэтажный дом или деловой центр. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Общая площадь участка, отданного под КРТ, составляет более 5 тыс. кв. м. Здесь расположены многоквартирный двухэтажный жилой дом №73 площадью 415,3 кв. м. и недострой, который начали возводить еще в 2005 году. Оба объекта снесут. Застроить участок необходимо в течение пяти лет.

Компания «Практика» выиграла право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Кургане в рамках аукциона с начальной ценой 20 млн руб., проведенного осенью 2024 года.

Расположенный на участке недострой начинало возводить в 2005 году ООО «Корпорация "Спэлс"» с привлечением средств дольщиков. Планировалось построить 17-этажный жилой комплекс, но в 2007 году работа остановилась. В 2010 году суд признал корпорацию «Спэлс» банкротом. Через два года компания была ликвидирована. В 2012 году участок выкупило ООО «Сибирский газовик», но строительство жилого комплекса так и не было завершено. Компания «Практика» сейчас решает вопрос о том, в каком виде получат компенсации десять дольщиками заброшенного ЖК.

Инвестиционно-строительная компания «Практика» основана в 2007 году. В Екатеринбурге застройщик реализует восемь проектов: жилые комплексы «Настоящий», «Темп», «М1», «Квартал КЗ», «Н2О», квартал на «Шефской» и дом «на Ясной». Помимо Кургана, «Практика» выходит на строительный рынок Томской и Кемеровской областей. За время существования застройщик ввел в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилой, загородной и коммерческой недвижимости. Руководителем компании является Александр Невмержицкий.