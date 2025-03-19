Прокуратура Новосибирской области отказалась от иска к минобразования

Арбитражный суд Новосибирской области принял отказ от исковых требований в полном объеме региональной прокуратуры к министерству образования и ООО «Школа в Ленинском районе».

«Производство по делу прекратить», - говорится в определении суда.

Прокуратура Новосибирской области подала иск в арбитражный суд Новосибирской области к ООО «Школа в Ленинском районе» и региональному министерству образования в декабре прошлого года. В определении суда о назначении судебного разбирательства говорится, что прокуратура требовала признать концессионное соглашение недействительным, применить последствия недействительности сделки в виде возврата 487,6 млн руб. в областной бюджет.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в январе 2025-го ООО «Школа в Ленинском районе» перешло под контроль областного правительства. Стопроцентную долю в уставном капитале концессионной компании выкупило ООО «Новая школа», учредителями которой являются «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (95%) и АО «Корпорация развития Новосибирской области».

В марте этого года прокуратура также отказалась от требований к концессионерам строительства еще трех учебных заведений — ООО «Школа на Николая Сотникова», ООО «Школа на Пролетарской» и ООО «Школа в Октябрьском районе».

В 2021 году ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”» (входит в ГК «Просвещение») предложила властям Новосибирской области заключить концессионные соглашения на строительство шести школ на 5,7 тыс. учеников в крупных микрорайонах Новосибирска. Планировалось, что инвестор построит, оснастит школы за счет собственных и заемных средств и получит их во владение на весь срок концессии (15 лет). Объем инвестиций концессионера на этапе проектирования, строительства и оснащения всех шести школ составлял около 8,4 млрд руб.

Изначально срок сдачи школ был намечен на декабрь 2022 года, однако он неоднократно сдвигался. В ноябре 2023 года строители трех школ, возводящихся по концессии, демонтировали фундаменты зданий.

Александра Стрелкова