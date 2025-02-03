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Бастрыкин поручил проверить состояние школы в Волгодонске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании здания школы в Волгодонске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно информации в СМИ и социальных сетях, в фасаде школы 1973 года постройки образовалась трещина, которая угрожает обрушением здания. Капитальный ремонт был запланирован на прошлый год, однако работы не начались. В результате дети продолжают учиться в потенциально опасных условиях.

Уточняется, что руководитель СК России по Ростовской области Аслан Хуаде начнет процессуальную проверку.

Снежана Стодольская

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