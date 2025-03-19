Радикальному исламисту из Удмуртии дали 4 года тюрьмы за призывы к терроризму

Приверженцу радикальных течений ислама из Удмуртии вынесли приговор за призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый, являясь радикальным исламистом, разместил в интернете материалы с призывами к совершению терактов против людей, исповедующих другие религии. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал фигуранта виновным и назначил ему четыре года лишения свободы.