Вузы Башкирии получат более 1 млрд рублей на программу «Приоритет-2030»

Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) и Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) попали во вторую группу рейтинга университетов, участвующих в программе «Приоритет-2030». Это позволит вузам получить по 460 млн руб. на реализацию проектов, направленных на «достижение технологического лидерства как одной из национальных целей развития России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Еще по 100 млн руб. в виде гранта получат Уфимский университет науки и технологий и Башкирский государственный аграрный университет. Они попали в третью группу рейтинга.

Всего в рейтинг «Приоритет-2030» вошли 119 вузов России. «Приоритет-2030» является крупнейшей в России госпрограммой по поддержке университетов. Каждый год между участниками программы распределяется около 30 млрд руб.

Идэль Гумеров