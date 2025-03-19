Вузы Башкирии получат более 1 млрд рублей на программу «Приоритет-2030»
Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) и Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) попали во вторую группу рейтинга университетов, участвующих в программе «Приоритет-2030». Это позволит вузам получить по 460 млн руб. на реализацию проектов, направленных на «достижение технологического лидерства как одной из национальных целей развития России».
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Еще по 100 млн руб. в виде гранта получат Уфимский университет науки и технологий и Башкирский государственный аграрный университет. Они попали в третью группу рейтинга.
Всего в рейтинг «Приоритет-2030» вошли 119 вузов России. «Приоритет-2030» является крупнейшей в России госпрограммой по поддержке университетов. Каждый год между участниками программы распределяется около 30 млрд руб.