Прикамью выделят 5 млрд рублей на ремонт школ и детских садов

Пермский край получит из федерального бюджета 5 млрд руб. для ремонта образовательных учреждений. Об этом сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край» со ссылкой на замминистра образования и науки Пермского края Светлану Деменеву, выступавшую на комитете по социальной политике заксобрания.

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Благодаря дополнительному финансированию в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет федеральных средств будут капитально отремонтированы 12 детских садов, 57 школ и девять колледжей.