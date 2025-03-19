Губернатор Ставрополья 19 марта приведет прямую линию

Сегодня, 19 марта, в 18:00, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проведет прямую линию с жителями региона. Задать вопросы главе региона можно по телефону доверия 8-81.74.8652-88 или через мессенджер на номер 8-928-350-80-70, отправив видеообращение или сообщение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Организаторы сообщили, что заранее поступило более тысячи вопросов. Все обращения будут взяты под контроль, даже если не попадут в эфир. Трансляцию можно будет посмотреть на каналах «Кавказ-24», «Свое-ТВ» и в Telegram-канале «ТАСС-Кавказ».

Николай Аксенов