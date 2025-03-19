Пожилая жительница Ялты погибла в пожаре

В Ялте произошел пожар в частном доме, в котором погибла местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Площадь возгорания частного дома и примыкающих построек составила 250 кв. м. Во время проливки конструкций спасатели обнаружили тело 60-летней хозяйки дома.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении, а также из-за работы обогревателя. Прокуратура Крыма проводит проверку по факту случившегося.

Алина Зорина