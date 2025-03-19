Прокуратура Башкирии потребовала исключить из тарифа корпоративы и коллекторов
В Башкирии скорректировали тарифы на отопление, исключив из них расходы двух ресурсоснабжающих компаний на аренду земельного участка и нежилого помещения, коллекторские услуги и организацию корпоративных мероприятий. Общая сумма неправомерных начислений превысила 18 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Решение принято госкомитетам по тарифам после представления надзорного ведомства.
«По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования ведомством произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2025 год»,— говорится в пресс-релизе.