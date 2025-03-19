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Прокуратура Башкирии потребовала исключить из тарифа корпоративы и коллекторов

В Башкирии скорректировали тарифы на отопление, исключив из них расходы двух ресурсоснабжающих компаний на аренду земельного участка и нежилого помещения, коллекторские услуги и организацию корпоративных мероприятий. Общая сумма неправомерных начислений превысила 18 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение принято госкомитетам по тарифам после представления надзорного ведомства.

«По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования ведомством произведена корректировка тарифов на тепловую энергию на 2025 год»,— говорится в пресс-релизе.

Наталья Балыкова

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