В Челябинской области региональные дороги закроют для большегрузов с 17 апреля

С 17 апреля в Челябинской области на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения вводится временный запрет на передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 т. Это необходимо для просушки магистралей после весеннего таяния снега. Приказ о введении ограничений подписал первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов, сообщает пресс-служба миндортнаса региона.

Временные ограничения будут действовать до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

Действие приказа не распространяется на пассажирские автобусы, транспорт для предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, технику для строительства и ремонта автодорог, а также большегрузы, которые перевозят продукты питания, лекарства, животных и корма для них, горюче-смазочные материалы, жидкий азот для сельхозорганизаций, сжиженный газ для населения, семена, удобрения и гербициды, почтовые грузы.

Движение грузовиков по дорогам Челябинской области с нагрузкой на ось больше 6 т должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых ФКУ «Росдормониторинг».