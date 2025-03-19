Сочи вошел в топ направлений для автопутешествий

В марте Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 9% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

Первое место в мартовском рейтинге популярных направлений для автопутешествий заняла Москва. Столица собрала 11% всех бронирований. В Москве путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,6 тыс. руб.

Третье место занял Санкт-Петербург, который собрал 8% бронирований. В культурной столице России путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,1 тыс. руб.

Седьмое место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий заняла Красная Поляна. На горнолыжном курорте туристы бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 8 тыс. руб.

Восьмое место заняла Анапа, в которой туристы бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,5 тыс. руб.

Предпоследнее место в мартовском рейтинге популярных направлений для автопутешествий занял Геленджик. На курорте автопутешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,6 тыс. руб.

Мария Удовик