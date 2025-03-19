На Кубани за сутки в пожарах спасли шесть человек

В Краснодарском крае за прошедшие сутки произошло 13 пожаров и семь возгораний вследствие ДТП, в них спасли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спасатели составили 10 административных протоколов за нарушение использования открытого огня. На пяти территориях края продолжает действовать четвертый класс пожарной опасности: Крыловский, Кущевский, Отрадненский, Лабинский и Каневской районы.

На контроле МЧС находится одна туристская группа в Сочи и четыре экстренных предупреждения по лавиноопасности в горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. м и в горах Сочи выше 1 тыс. м. Кроме того, в южной половине и центральной части региона, кроме Сочи, ожидаются заморозки.

Алина Зорина