В челябинской Сосновке планируют реставрировать здание училища начала XX века

Специалисты государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области обследовали техническое состояние объекта культурного значения — здание бывшего Сосновского Алексеевского городского четырехклассного училища. На основании результатов анализа сформируют перечень необходимых ремонтно-реставрационных работ, их этапы и сроки реализации, сообщает пресс-служба ведомства.

Памятник расположен в челябинском поселке Сосновка по улице Красных казаков, 25. Сосновское Алексеевское училище было построено в 1908 году. Этот памятник истории связан с развитием системы образования в регионе, отмечают в пресс-службе госкомитета. Он является образцом дореволюционной школьной архитектуры — эпохи эклектики — и примером интерпретации приемов такого стиля в зданиях общеобразовательных учреждений.

Виталина Ярховска